Courtois desfalca o Real Madrid no ‘El Clásico’ após nova lesão muscular

Péssima notícia para o Real Madrid antes do clássico contra o Barcelona, no próximo sábado (26), no Santiago Bernabéu. Thibaut Courtois sofreu uma lesão no músculo adutor da perna esquerda e ficará fora do ‘El Clásico’, válido pelo Campeonato Espanhol. Além disso, o goleiro belga deve ficar afastado entre duas e três semanas, o que também o tirará dos jogos contra o Valencia e o Milan, pela quarta rodada da fase de liga da Champions, que acontecem antes da pausa para a Data Fifa, em novembro.

Dessa maneira, o goleiro se junta a Rodrygo, que também está fora do clássico por motivo de lesão.

Courtois se lesionou durante o jogo contra o Borussia Dortmund, e o Real Madrid divulgou o boletim médico nesta quarta-feira. O goleiro, que mais uma vez foi decisivo contra os alemães, já sofreu duas lesões musculares nesta temporada: uma no dia 29 de setembro, contra o Atlético de Madrid, e outra em 22 de outubro, contra o Dortmund. No primeiro caso, a lesão também foi no adutor da mesma perna, o que o afastou dos gramados por três semanas.

Com isso, Lunin será o responsável por defender o gol do Real Madrid no clássico contra o Barcelona. O goleiro ucraniano já assumiu essa função na temporada passada, quando Courtois rompeu os ligamentos do joelho esquerdo. Apesar da exigência, o reserva teve boas atuações e foi peça fundamental nas conquistas da LaLiga e da Champions.

Além de Courtois, Real Madrid tem outros problemas no elenco

Por fim, Courtois e Rodrygo se juntam aos outros jogadores lesionados do Real Madrid, que ainda conta com David Alaba, Dani Carvajal e Brahim Díaz se recuperando. Brahim está na fase final de sua recuperação e tudo indica que estará disponível para Ancelotti após o clássico contra o Barcelona.

