Raphinha celebra hat-trick em seu 100º jogo pelo Barcelona

No 100º jogo com a camisa do Barcelona, Raphinha teve uma atuação de gala e anotou um hat-trick na vitória por 4 a 1 sobre o Bayern de Munique. O atacante foi aplaudido de pé no Estádio Olímpico de Montjüic, nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de liga da Champions. Após a partida, o brasileiro celebrou a marca atingida com grande atuação.

“Difícil explicar. Estou sem palavras, o que sinto nesse momento. Nem nos melhores sonhos pensei em completar 100 jogos com esta camisa e num jogo como esse. Se tivesse planejado, não teria saído como saiu. Mas, completar 100 jogos com o hat-trick foi incrível e espero completar mais 100 jogos do jeito que foram estes 100 primeiros”, disse em entrevista à ‘TNT Sports’.

Além disso, a grande exibição nesta partida de Champions foi a segunda vez que Raphinha marcou três gols em um mesmo jogo. A outra aconteceu também nesta temporada, na goleada do Barcelona sobre o Valladolid, por 7 a 0, no último dia 31 de agosto.

“Para a torcida, foi uma revanche, já que há muitos jogos o Barcelona não vencia o Bayern. No entanto, estamos em um clube que está bem estruturado e sabe que não pode pensar no passado e nas derrotas anteriores, momentos infelizes que não serão esquecidos. Mas, precisamos continuar trabalhando, e tudo o que passou, passou. Devemos focar no próximo jogo e não ficar reféns do passado. Mas, se queremos conquistar títulos, não podemos nos apegar ao que aconteceu antes, e esse jogo mostrou do que somos capazes”, completou.

