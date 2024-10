Sport x Guarani: escalações, onde assistir e arbitragem

Sport e Guarani fazem um duelo de opostos nesta quinta-feira (24/10), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão é o terceiro colocado, com 56 pontos, mas pode alcançar o líder Santos em caso de vitória e seguir brigando pelo acesso e o título. Já o Bugre é o lanterna da competição, com 31 pontos e precisa desesperadamente vencer para tentar escapar da zona de descenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere e do Canal GOAT.

Como chega o Sport

O técnico Pepa terá alguns desfalques para a partida contra o Guarani. Afinal, os meias Titi Ortíz e Pedro Vilhena, além do volante Fabrício Domínguez, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e estão fora. Em contrapartida, o Leão terá o volante Felipe novamente à disposição, após cumprir suspensão. Ele deve retomar a vaga de titular, mesmo sendo alvo de críticas da torcida, por causa da ausência de Fabrício Domínguez. Autor de um gol contra o Botafogo-SP, o argentino Júlian Fernández também segue na equipe. Por fim, fica a dúvida se Caíque França volta a meta do Sport, já que ele sofreu um entorse no tornozelo na última partida, mas não teve uma lesão mais grave detectada.

Como chega o Guarani

SPORT X GUARANI

Série B-2024 – 33ª rodada

Data e horário: 24/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Caíque França, Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Dalbert; Julián Fernandéz, Felipe e Lucas Lima; Barletta, Wellington Silva, Zé Roberto. Técnico: Pepa

GUARANI: Vladimir; Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas, Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Heitor e Luan Dias; João Victor, Caio Dantas. Técnico: Allan All

Árbitro: Alex Gomes Stefano-RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone-RJ e Hugo Filemon Soares Pinto-RJ

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro-RN

