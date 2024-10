Tottenham x AZ Alkmaar: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (24), Tottenham e AZ Alkmaar se enfrentam às 16h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela terceira rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do Velho Continente.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV (YouTube) e Amazon Prime Vídeo (streaming).

Como chega o Tottenham

O clube londrino faz um grande início de Liga Europa e venceu as duas primeiras rodadas da competição. Dessa maneira, o Tottenham quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para conquistar mais uma vitória e manter os 100% de aproveitamento.

Ao mesmo tempo, os torcedores do Tottenham têm motivos para comemorar. Isto porque o atacante Richarlison está recuperado de lesão e pode aparecer entre os titulares. Além disso, após cumprir suspensão na rodada passada, o zagueiro Dragusin volta a ficar à disposição na Liga Europa.

Contudo, o técnico Ange Postecoglou analisa a possibilidade de poupar alguns jogadores que estão mais desgastados nesta quinta-feira.

Como chega o AZ Alkmaar

Por outro lado, o AZ precisa encarar alguns problemas no elenco para o difícil duelo contra o Tottenham. Isto porque Ibrahim Sadiq é dúvida após retornar da seleção de Gana com uma lesão, enquanto a equipe tem outros jogadores lesionados. Trata-se de Bruno Martins Indi, Mexx Merdink e Wouter Goes, entregues ao departamento médico do clube.

Por fim, o clube holandês está com três pontos e aparece na 18ª posição na tabela, na zona de classificação para o playoff do mata-mata. A equipe estreou na competição com vitória sobre o Elfsborg, por 3 a 2, mas vem de uma derrota por 2 a 0, fora de casa, para o Athletic Bilbao, na rodada passada.

Tottenham x AZ Alkmaar

3ª rodada da fase de liga da Liga Europa

Data e horário: quinta-feira, 25/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING).

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bentancur, Bergvall; Moore, Richarlison, Werner. Técnico: Ange Postecoglou.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker, Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Buurmeester, Parrott, Van Bommel. Técnico: Maarten Martens.

Árbitro: Manfredas Lukjančukas (LIT).

VAR: Sören Storks (ALE).

