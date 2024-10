Dono da SAF do Cruzeiro passa mal antes de jogo da Sul-Americana

Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, deixou os torcedores preocupados antes do encontro da equipe com o Lanús, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O dirigente sofreu um mal-estar.

A situação ocorreu antes de Pedrinho Lourenço ir ao Mineirão acompanhar a partida. Ele não se sentiu bem e precisou ser levado a um hospital, onde foi medicado. Agora, já está a caminho de casa para seguir com a recuperação. A informação é da “ESPN”.

Aliás, no comando do Cruzeiro desde o início da atual temporada e chegando para ocupar o lugar que anteriormente foi de Ronaldo, Pedrinho tem contribuído para que o clube se mantenha forte e na briga por títulos. A Copa Sul-Americana é a maior chance de conquista em 2024.

O dirigente já investiu no Cruzeiro em outras ocasiões. Um exemplo foi em 2015, quando ele emprestou cerca de R$ 6 milhões para a compra do meia Arrascaeta, revelado no Defensor (Uruguai).

