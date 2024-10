Corinthians x Racing-ARG: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Racing-ARG nesta quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Líder do Grupo F, o Timão eliminou os brasileiros RB Bragantino e Fortaleza para chegar entre os quatro melhores da competição. Já os argentinos, líderes do Grupo H, passaram por Huachipato, do Chile e Athletico Paranaense antes de encarar o Alvinegro.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT. da ESPN e do Paramount+.

Como chega o Corinthians

Após a queda na Copa do Brasil, o Timão tem a Sul-Americana como a última chance de título na temporada. Assim, mesmo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o téc

nico Ramón Díaz deve ter força máxima contra o Racing. Aliás, a boa notícia é o retorno de Memphis Depay. Afinal, o holandês não pode enfrentar o Flamengo no final de semana, mas deve começar contra os argentinos. Além disso, outros nomes que começaram no banco de reservas contra o Rubro-Negro, como Breno Bidon e Carrillo, devem voltar ao time titular. Por fim, a única dúvida é se Fagner ou Matheuzinho jogará na lateral-direita do Alvinegro.

Como chega o Racing-ARG

O time de Avellaneda faz ótima campanha na atual edição da Sul-Americana. Em 10 partidas na competição, o Racing possui 8 vitórias e 2 derrotas. Além disso, os argentinos possuem o melhor ataque da Copa Sul-Americana com 26 gols marcados em 10 partidas. Adrián Martínez é o artilheiro do torneio com 9 gols em 10 partidas. Contudo, de desfalques, o técnico Gustavo Cotas tem Marco Di Cesare e Gabriel Rojas como dúvidas, enquanto Roger Martínez (entorse no tornozelo esquerdo) está fora.

CORINTHIANS X RACING-ARG

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 24/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Garro; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

RACING: Arias; Mantirena, Basso, Colombo e Mura; Zuculini, Almendra, Nardoni, Quintero (Solari) e Rojas (Vietto); Adrián Martínez. Treinador: Gustavo Costas.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

