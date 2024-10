Gabriel Sara brilha, Galatasaray vence e mantém invencibilidade na Liga Europa

O meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, segue em grande fase no futebol europeu. Nesta quarta-feira (23), o brasileiro foi um dos principais nomes da vitória do Galatasaray sobre o Elfsborg, da Suécia, por 4 a 3, pela 3ª rodada da Liga Europa. Atuando como segundo homem de meio-campo, Sara deu o cruzamento para a cabeçada de Bardakçi, que bateu na trave e voltou no goleiro sueco, que anotou contra sua própria meta o segundo gol dos turcos. Minutos depois, o meia encontrou Yilmaz livre para anotar o terceiro do Galatasaray.

Além disso, contratado por 20 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, (cerca de R$ 138 milhões), junto ao Norwich em agosto, Sara se tornou o reforço mais caro da história do Galatasaray, atual bicampeão turco, que também conta com nomes como Victor Osimhen, Mauro Icardi, Hakim Ziyech e Dries Mertens em seu elenco. Dessa maneira, o ex-são-paulino tem sido titular absoluto do técnico Okan Buruk, atuando em 13 jogos, com 2 gols e 4 assistências pelo novo clube.

“Estou muito contente com esse início aqui na Turquia. Os resultados estão aparecendo e a equipe está evoluindo bastante para brigar em todas as competições que disputa. Mas, vim para cá com esse objetivo”, disse Gabriel Sara.

“Essa vitória nos coloca em uma boa posição, ainda mais nesse novo formato de disputa da Liga Europa. Mas, agora vamos nos preparar bem para uma semana de jogos difíceis, que podem ser decisivos para a nossa temporada”, concluiu o brasileiro de 25 anos.

Panorama do Galatasaray

Com a vitória sobre o Elfsborg, o Galatasaray manteve a invencibilidade e assumiu provisoriamente a liderança geral da Liga Europa, com 7 pontos. A terceira rodada da competição ainda será concluída nesta quinta-feira (24) com outros 16 jogos.

Além disso, no Campeonato Turco, passadas nove rodadas, o Galatasaray também ocupa a liderança, com 25 pontos, cinco a mais do que o vice-líder e arquirrival Besiktas, seu próximo adversário. Em seguida, os turcos recebem o Tottenham, novamente pela Liga Europa.

Trajetória de Gabriel Sara

Revelado nas categorias de base do São Paulo, em Cotia, Gabriel Sara foi um dos principais jogadores do título Paulista que em 2021 encerrou um jejum de 9 anos sem troféus do Tricolor Paulista. Em 2022, foi negociado por 12 milhões de libras com o Norwich. Na Inglaterra, atuou por duas temporadas e teve um bom desempenho. No primeiro ano, acabou sendo eleito pelos torcedores o Jogador da Temporada do clube. No segundo ano, Sara esteve na Seleção Ideal da Temporada da Championship, a segunda divisão inglesa. Por fim, em agosto deste ano, após 96 jogos, 21 gols e 17 assistências, o meia se despediu do Norwich rumo ao futebol turco.

