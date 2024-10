Cruzeirense Matheus Pereira, sincerão: ‘Joguei mal’

No fim da partida em que o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Lanús, pela ida da semifinal da Sul-Americana, nesta quarta-feira (23/10), no Mineirão, Matheus Pereira, craque dos mineiros e jogador da Seleção, saiu cabisbaixo. Afinal, viu a torcida vaiar o time pelo resultado insatisfatório e pelo futebol apático. Escolhido para dar a entrevista ainda em campo, recebeu uma pergunta direta: “Você acha que jogou bem?” A resposta foi sincera, curta e grossa:

“Não joguei bem. Sei que posso jogar melhor”, disse, acrescentando:

“Tive erros técnicos, mas isso é normal. O Lanús fez um jogo estratégico e eu estive muito bem marcado sempre. Uma hora vou jogar bem, outra hora, jogar mal. Claro que gostaria de ter uma atuação melhor; sempre podemos melhorar.”

Matheus Pereira analisa o jogo

Sobre o empate, Matheus Pereira fez a sua análise:

“Sabíamos que seria difícil, mas este é um jogo de semifinal da Sul-Americana, sempre haverá muita competitividade em jogos assim. Saímos na frente, mas concedemos o gol numa bola parada. No entanto, ainda temos mais 90 minutos lá na Argentina e vamos seguir trabalhando para buscar a classificação.”

O duelo de volta contra o Lanús será no dia 30/10, no Nestor Díaz Pérez. Quem vencer irá à final. No caso de empate, a decisão será por pênaltis. O vencedor deste mata-mata enfrentará o Corinthians ou o Racing, que jogam a ida nesta quinta-feira, na Neo Química.

