Emprestado pelo Santos, Alfredo Morelos é preso por dirigir embriagado

O atacante Alfredo Morelos, emprestado pelo Santos ao Atlético Nacional, da Colômbia, foi preso nesta quarta-feira (23) após causar um acidente em Antioquia que deixou uma pessoa gravemente ferida e dirigir embriagado.

De acordo com informações da imprensa colombiana, Morelos dirigia uma caminhonete, invadiu a pista contrária e colidiu com um motociclista. A polícia deteve Morelos e notou sinais de embriaguez.

“A polícia prendeu Alfredo Morelos, atacante do Atlético Nacional, que dirigia um veículo e causou um acidente de trânsito enquanto estava embriagado (grau 2), ferindo o senhor Sebastián Guillermo Dávila Valderrama”, diz o relatório no local do acidente.

Morelos recebia um alto salário e não rendeu o esperado. Embora tenha reduzido de R$ 950 mil para R$ 350 mil no início deste ano, ele não conseguiu espaço na equipe sob o comando de Fábio Carille. No entanto, pelo Atlético Nacional, Morelos marcou sete gols e fez uma assistência em 15 partidas. O jogador tem contrato com o Santos até o fim de 2026.

