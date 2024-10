Luiz Henrique explica mudança de postura do Botafogo no 2º tempo

Autor de um golaço na goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol, o atacante Luiz Henrique era só sorrisos no Estádio Nilton Santos. Em entrevista após a partida, o atacante explicou as dificuldades no primeiro tempo e como foi a conversa com o técnico Artur Jorge no intervalo para o time fazer cinco gols na etapa final.

“No primeiro tempo o time estava muito bem, só que o Peñarol soube defender seu gol. Foi difícil passar por eles, estavam com uma linha de seis atrás. Nos últimos cinco minutos do primeiro tempo, para acabar, estávamos atacando bem, mas a bola não estava entrando. Fomos para o intervalo tranquilos para esperar o que o mister ia falar, ele só falou para ter um pouco de paciência e tranquilidade, tocar a bola rápido de lado a lado para fazer o time cansar”, explicou Luiz Henrique.

“Voltamos também com mais vontade de fazer gol, e quando fizemos o primeiro gol o time deles tinha que sair e ia ter mais espaço. Fomos felizes com esses cinco gols, sabíamos que seria difícil, mas nada é impossível. Sabemos da nossa capacidade. Estamos contentes com essa vitória, mas temos que ter os pés no chão porque o jogo vai ser muito difícil”, completou o Pantera Negra.

Com o resultado, o Glorioso pode perder por até quatro gols de diferença na quarta-feira que vem, no Campeón del Siglo, em Montevidéu. Assim, o time carioca pode encarar Atlético-MG ou River Plate – o Galo venceu o primeiro jogo por 3 a 0 em Belo Horizonte.

