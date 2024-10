Barboza se emociona com primeiro gol pelo Botafogo: ‘Muito feliz’

O zagueiro Alexander Barboza marcou nesta quarta-feira (23/10) seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, na goleada sobre o Peñarol por 5 a 0 no Estádio Nilton Santos pelas semifinais da Libertadores. Um dos destaques do time no segundo tempo, o argentino deu entrevista após o jogo muito emocionado.

“Chegou, chegou. Procurei muito. Hoje chegou, estou muito feliz. Tem gente hoje que não está comigo aqui, está no céu, e queria fazer por eles”, disse Barboza, com os olhos cheios d’água, em entrevista à “TV Globo“.

Um dos grandes nomes da noite, Barboza não quis saber de euforia com o resultado e pediu foco para o jogo de volta, em Montevidéu. O Botafogo, aliás, poderá até perder por quatro gols de diferença.

“Temos que estar com os pés no chão. Foi só uma partida, 90 minutos. Temos mais uma final pela frente. Hoje estou muito feliz pela vitória, com meu primeiro gol com essa camisa, estava procurando há muito tempo e hoje chegou, assim como a vitória, um 5 a 0, merecido. É trabalhar que vai ser mais uma final lá”, afirmou, em entrevista ao “Paramount+“.

Com o resultado, o Glorioso, aliás, pode perder por até quatro gols de diferença na quarta-feira que vem, no Campeón del Siglo, em Montevidéu. Assim, o time carioca pode encarar Atlético-MG ou River Plate – o Galo venceu o primeiro jogo por 3 a 0 em Belo Horizonte.

