Real Madrid confirma lesão de Rodrygo, que está fora do ‘El Clásico’

O Real Madrid divulgou, nesta quinta-feira (24), que Rodrygo sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita. Assim, o atacante está fora do clássico contra o Barcelona, no próximo sábado (26), às 16h (de Brasília), pela La Liga, no Santiago Bernabéu. Ele pode ficar longe dos gramados dentro de três semanas, segundo a imprensa espanhola.

Vale lembrar que o brasileiro sentiu depois de um pique aos 37 minutos do segundo tempo do jogo contra o Borussia Dortmund pela Champions League.

“Obrigado por todas as mensagens de amor e apoio! Amanhã farei exames e, com fé, essa lesão não será grande coisa. Seguimos firmes, sempre com vocês ao meu lado. HALA MADRID!”, disse o jogador em suas redes sociais.

Além do clássico, o atleta pode ficar de fora também dos duelos contra Valencia e Osasuña, pelo Campeonato Espanhol, assim como com o Milan, pela quarta rodada da Champions League.

Sem prazo concreto para retornar aos gramados, o atacante pode ser desfalque também nas próximas partidas da Seleção Brasileira. Afinal, os comandados do técnico Dorival Júnior entram em campo contra Venezuela (fora) e Uruguai (Fonte Nova), nos dias 14 e 19 de novembro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.