Fábio, do Fluminense, vai alcançar marca histórica pelo Brasileirão

Aos 44 anos, Fábio está longe de pensar em pendurar as chuteiras e vive outro grande momento da carreira. Com grandes atuações, é titular absoluto do Fluminense e tem sido peça-chave na recuperação da equipe carioca no Brasileirão. Assim, o jogador tem se consolidado como um dos grandes arqueiros da história do futebol brasileiro e ídolo do Tricolor.

No próximo sábado (26), o incansável atleta vai completar 700 partidas pelo Campeonato Brasileiro, somando os jogos que fez também por Vasco e Cruzeiro. Sendo assim, o duelo será contra o Vitória, às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 31ª rodada.

Além disso, Fábio é o jogador brasileiro com mais partidas disputadas na história da Libertadores, com 110 jogos. Ele também detém alguns recordes na história da competição nacional. É quem mais disputou edições (23), quem mais jogou (699) e o jogador mais velho a disputar uma partida.

No último triunfo sobre o Furacão, no Maracanã, o goleiro fez duas grandes defesas, que impediram que o adversário abrisse o placar. Dessa forma, na primeira delas, Pablo finalizou de pé direito bem perto da pequena área e obrigou o camisa 1 a esbanjar reflexo. Em seguida, Emerson disparou sozinho e finalizou, mas o goleiro fechou sua meta.

“O Fábio está no grupo seleto de goleiros que faz a defesa do jogo com frequência, a defesa que dá três pontos para a equipe. Se a gente olhar nos últimos jogos, todas essas nossas vitórias têm várias assinaturas, mas a dele está quase sempre presente. Eu tive a honra de dirigi-lo no Cruzeiro durante três anos, cheguei a levá-lo pra Seleção num jogo de Superclássico. É um pecado que esses grandes profissionais fiquem velhos, mas ficam e acho que serve o exemplo que eles deixaram, a trajetória que construíram, exatamente pelos profissionais que vêm e que querem vencer na posição, que é duríssima, mas o Fábio é extraordinário em tudo”, disse Mano.

Olho na tabela

Com 36 pontos, o Fluminense deu um salto na tabela e ocupa a 11ª colocação. No momento ,tem quatro pontos à frente do Corinthians, primeira equipe presente na zona de rebaixamento, restando nove rodadas para o fim do campeonato. quem também tem 32 é o Leão da Barra, o que configura o duelo de sábado (26) como outro confronto direto.

