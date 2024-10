Di María exalta retorno de Neymar aos gramados pelo Al-Hilal: ‘Futebol sorri’

Depois de mais de um ano, Neymar, enfim, retornou aos gramados com a camisa do Al-Hilal. Assim, um amigo do brasileiro, de longa data, celebrou o momento. Trata-se de Angel Di Maria, do Benfica, com quem atuou pelo Paris Saint-Germain, que encheu o camisa 10 de elogios.

“Para mim, é um dos melhores jogadores brasileiros, depois do Kaká e do Ronaldinho. E, mesmo sem jogar, para mim continua sendo o melhor (do mundo). Fico muito feliz por ele estar de volta, porque o futebol sorri”, disse Di María à emissora TNT.

“Falei com ele há dois dias, estamos sempre nos falando, temos uma relação muito boa, é um grande amigo. O que lhe disse é que fiquei muito contente por ele ter voltado a jogar”, acrescentou.

Na última segunda-feira (21), o atacante entrou no segundo tempo da vitória do Al-Hilal por 5 a 4 sobre o Al-Ain e quase estufou a rede, pela Champions League da Ásia. Nesse sentido, atuou por cerca de 28 minutos depois de ter entrado no lugar de Nasser Al-Dawsari, na equipe de Jorge Jesus.

Por fim, a equipe saudita entra em campo no sábado, às 15h, contra o Al-Taawoun. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato local, porém Neymar não estará em campo por não ter sido inscrito no torneio.