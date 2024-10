Fluminense promove palestra sobre prevenção ao câncer de mama em Xerém

O Fluminense promoveu, nesta terça-feira (22), uma palestra de prevenção ao câncer de mama no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras. A conversa faz parte da campanha do Outubro Rosa e foi organizada pelo departamento de nutrição do clube.

O foco foi na importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Além de fatores genéticos que podem contribuir para o desenvolvimento da doença e a influência da nutrição na prevenção.

Ministrada pela Dra. Lívia Moura, especialista em oncologia e oncogenética, a palestra contou com a participação de funcionárias e atletas de Xerém. As mulheres presentes também puderam tirar dúvidas e esclarecer questões relacionadas aos modos de prevenção do câncer de mama.

“É muito legal e importante o Fluminense proporcionar esse tipo de palestras para nós, atletas e funcionárias, para que a gente aprenda mais sobre um assunto tão importante e que afeta a vida de tantas mulheres. Ter as informações necessárias é o primeiro passo na prevenção da doença, então ações como essa, de conscientização, são muito importantes para nós e nosso bem-estar”, disse Milena Oliveira, jogadora do time Sub-20 feminino.