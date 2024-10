Diniz pode completar o quinto mês sem vitórias

O técnico Fernando Diniz enfrenta uma pressão particular: em seu novo clube há um mês, ele ainda não conseguiu uma vitória. Na noite de quarta-feira (23), o Cruzeiro tinha tudo para mudar a situação, mas empatou com o Lanús por 1 a 1, em jogo pela Copa Sul-Americana, no Mineirão.

O time celeste começou melhor a partida de ida das semifinais da competição e abriu o placar com Kaio Jorge. No entanto, viu Carrera empatar no segundo tempo, encerrando o confronto. Assim, o treinador continua sua busca pela primeira vitória à frente do time.

Além disso, o jejum de Fernando Diniz se estende desde sua passagem pelo Fluminense. A última vez que ele deixou o campo comemorando foi no dia 29 de maio, quando o Tricolor venceu o Alianza Lima por 3 a 2, em jogo da fase de grupos da Copa Libertadores, no Rio de Janeiro, no Maracanã.

Desde então, Diniz enfrentou cinco jogos com o Fluminense, somando um empate e quatro derrotas. No Cruzeiro, são mais quatro partidas, com quatro empates e uma derrota. O treinador ficou um período desempregado.

Para evitar o grande jejum, Diniz precisa vencer o Athletico, em jogo no sábado (26), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Tropeço diante do torcedor

Mais uma vez, o Cruzeiro não conseguiu alegrar sua torcida nesta temporada. Desta vez, foi diante de 57 mil cruzeirenses animados com a semifinal da Copa Sul-Americana.

Desde que chegou ao Cruzeiro, Diniz apresenta um desempenho abaixo do esperado, com apenas 26,7% de aproveitamento. O treinador assume a responsabilidade pela situação.

“Na minha conta, pode colocar tudo, quem quiser colocar. Sou o treinador do time, e o time precisa produzir e ganhar. A responsabilidade é minha desde o dia que cheguei aqui e quero tê-la. Respeito demais esta instituição gigante e precisamos produzir o quanto antes e entregar resultados”, afirmou na entrevista coletiva após o empate com o Lanús-ARG.

Veja o desempenho de Diniz no comando do Cruzeiro

26/09 – Cruzeiro 1 x 1 Libertad – Quartas de final da Copa Sul-Americana

29/09 – Cruzeiro 1 x 1 Vasco – 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

03/10 – Fluminense 1 x 0 Cruzeiro – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

18/10 – Cruzeiro 1 x 1 Bahia – 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

23/10 – Cruzeiro 1 x 1 Lanús – Semifinal da Copa Sul-Americana.

