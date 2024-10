O Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o Fortaleza, neste sábado (26/10), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Leão do Pici é fundamental para as pretensões do Verdão na competição. Tanto que todos os jogadores do elenco sabem disso, principalmente Naves.

O defensor ressaltou o bom momento vivido pela equipe nos últimos jogos, mas se o Palmeiras quiser seguir sonhando com o título, precisa vencer este duelo direto.

“O jogo contra o Fortaleza é fundamental para a nossa briga no campeonato. Sabemos a força do Fortaleza, mas também sabemos a nossa força dentro de casa. Contamos com a nossa torcida e vamos em busca dos três pontos. É um momento muito bom que temos vivido, crescendo nessa reta final do campeonato. Acho que a consistência tem falado mais alto, tanto do ataque quanto da defesa. Agora é jogo a jogo para no dia 8 de dezembro a gente ver o resultado”, disse Naves.

Na atividade desta quinta-feira (24/10), os setores ofensivo e defensivo fizeram trabalhos táticos específicos e, em seguida, o elenco foi dividido em quatro times para a disputa de jogos em campo reduzido, com objetivos traçados pela comissão. O meio-campista Mauricio, em transição física depois de se recuperar de lesão no joelho direito, treinou integrado ao grupo, mas ainda não deve voltar para a lista de relacionados.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras é o segundo colocado com 60 pontos, um a menos que o Botafogo, líder da competição. Contudo, o Fortaleza aparece na terceira colocação, com 56 pontos e também está na briga pelo título.

