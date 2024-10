Uma das apostas certeiras do técnico Mano Menezes, Kauã Elias aproveitou a oportunidade entre os profissionais do Fluminense e conseguiu ser o substituto de Germán Cano, que estava lesionado. Assim, o jogador chamou a atenção do futebol espanhol e, aos 18 anos, soma 36 partidas disputadas em 2024, até aqui.

Dessa forma, o jogador estufou a rede em seis oportunidades, com duas assistências, e se consolidou como titular da equipe carioca. De acordo com o periódico espanhol AS, a Real Sociedad (ESP) chegou a fazer uma oferta pelo jovem, mas não conseguiu convencê-lo a deixar o Tricolor. Kauã, aliás, concedeu uma entrevista ao jornal e falou de seu momento na temporada e da proposta.

“Claro que quero ficar no Fluminense. Sou muito grato ao clube por tudo o que me deu e continua a dar. É um clube gigante que sempre sonhei em jogar. E o futuro […] não sabemos o que pode acontecer, mas deixo isso nas mãos dos meus agentes, que sei que estão administrando bem a minha carreira. Eu realmente quero jogar na Europa. Mas agora estou focado no Fluminense, estou focado em ter um desempenho melhor, em ajudar o time a sair da zona de rebaixamento e chegar o mais alto possível na tabela, seja ele marcando ou dando assistência”, afirmou ao As.

“Acho que no começo foi um pouco difícil de adaptação, pois a diferença é muito grande entre o time titular e a base. Acho que não demorei muito para me adaptar, mas porque tive tempo suficiente para fazer isso. Claro que alguns jogadores se adaptam mais cedo e outros mais tarde, mas tive o tempo necessário. Acho que as dicas para conseguir isso são muita concentração, muito treino, muita disciplina, porque você vai ter muitas distrações que te prendem, que podem te desviar do caminho e te afastar do objetivo. Mas você sempre deve ter esse objetivo em mente se quiser continuar jogando em alto nível”, completou

Primeiro Fla-Flu entre os profissionais

O jogador teve a oportunidade de atuar, como titular, em seu primeiro Fla-Flu como profissional. Não chegou a estufar a rede, porém ajudou a equipe a bater o arquirrival por 2 a 0 e se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, Kauã falou sobre as diferenças entre Fernando Diniz e Mano Menezes

“Confesso que fiquei um pouco ansioso para começar o jogo porque é um clássico, uma das maiores rivalidades do mundo. Fiquei nervoso para começar, mas depois que a partida começou, fiquei mais calmo. Estou muito feliz por ter podido dar essa assistência, por ter conseguido ajudar de alguma forma a minha equipe. Agora tenho que continuar assim, para que nos próximos jogos possamos vencer e poder continuar ajudando o time”, explicou.

“Não vejo muitas diferenças entre os dois, mas foram duas pessoas que me ajudaram muito neste momento da minha carreira. Cada um tem seu estilo de trabalho, sim. O Diniz sempre conversou comigo quando estive aqui e o Mano agora está me ajudando, me orientando como posso ajudar mais a equipe e a mim mesmo. A verdade é que não vejo muitas diferenças entre os dois”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.