Pela Liga Conferência, Chelsea vai até a Grécia e goleia Panathinaikos

O Chelsea voltou a vencer na Liga Conferência, consolidando sua boa fase. Após uma estreia sólida contra o Gent em casa, os ingleses foram até a Grécia e derrotaram o Panathinaikos por 4 a 1, nesta quinta-feira (24/10), na segunda rodada da fase de grupos da competição.

O português João Félix abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, o ucraniano Mudryk — que deu a assistência para o primeiro gol — ampliou. Os dois seguiram fazendo a diferença. Afinal, João Félix fez o terceiro gol com passe do ucraniano e foi protagonista do pênalti que Nkunku ampliou. O Panathinaikos diminuiu com Pellistri.

Chelsea 100%

Com essa vitória, o Chelsea chega aos seis pontos e se posiciona no G8, grupo que garante classificação automática para as oitavas de final. Por outro lado, o Panathinaikos permanece com apenas um ponto, ficando fora até mesmo do grupo da repescagem (entre 9º e 24º lugares).

João Félix e Mudryk acabam com o Panathinaikos

Aos 22 minutos, João Félix recebeu a bola de Mudryk, que foi ao fundo pela esquerda e cruzou rasteiro. João Félix completou com um gol, fazendo o placar 1 a 0. O Chelsea continuou sendo mais perigoso e, logo depois, Mudryk fez outra boa jogada ao tocar para Enzo Fernández. O goleiro Dragović, no entanto, fez uma defesa milagrosa, evitando que o Panathinaikos sofresse mais um gol.

Mal começou o segundo tempo e o Panathinaikos partiu ao ataque com perigo. Porém, aos três minutos, Pedro Neto recebeu pela direita e cruzou para a cabeçada de Mudryk. Os gregos, desatentos, deram a chance para que, aos nove minutos, João Félix recebesse de Mudryk e chutasse de fora da área. A bola desviou em Maksimović e entrou, fazendo o placar 3 a 0. Aos 13 minutos, saiu mais um gol. João Félix cruzou da esquerda e a bola bateu no braço do argentino Daniel Mancini. O juiz marcou pênalti, que Nkunku cobrou e converteu, ampliando para 4 a 0.

O Panathinaikos descontou com Pellistri, aos 25. E o jogo ficou nisso. Para trsiteza dos gregos, que vaiaram muito o seu time após o apito final.

