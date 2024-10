Milan tem jogo adiado devido a enchentes em Bolonha

A prefeitura da cidade de Bolonha decidiu adiar o jogo da 9ª rodada do Campeonato Italiano entre Bologna e Milan, que estava marcado para o próximo sábado, 26 de outubro. A decisão aconteceu porque o Estádio Renato Dall’Ara fica em uma das áreas mais afetadas pelas enchentes que atingem a cidade desde o dia 19 de outubro.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (24), a prefeitura explicou os motivos de adiar a partida.

“O jogo traria 35 mil torcedores ao estádio, próximo à área mais crítica da cidade, causando problemas de ordem pública devido à presença de fãs e ao fechamento do trânsito na região desde o início da tarde até a noite”, diz a nota da prefeitura.

Além disso, o Milan também enfrenta problemas no elenco. Isto porque Theo Hernández e Reijnders estavam suspensos para o jogo contra o Bolonha, mas com o adiamento, cumprirão provavelmente a suspensão no próximo jogo do Milan, que será contra o Napoli, líder do Campeonato Italiano.

