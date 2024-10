Leicester x Nottingham Forest: onde assistir e escalações

Na abertura da 9ª rodada da Premier League, Leicester e Nottingham Forest medem forças nesta sexta-feira (24), às 16h (de Brasília), no King Power Stadium. Sendo assim, as duas equipes almejam voos maiores na classificação para encostar no pelotão de frente da competição nacional.

Dessa forma, os donos da casa somam 9 pontos, na 14ª colocação, e tentam se afastar da zona de rebaixamento e dar um salto na tabela. Os visitantes, por sua vez, estão em oitavo, com 13, dois pontos a menos que o Brighton, que ocupa a quinta colocação.

Onde assistir

A partida desta sexta-feira (25) terá a transmissão do Disney+ (serviço de streaming) e da ESPN (canal fechado).

Como chega o Leicester

Os donos da casa chegam embalados após duas vitórias consecutivas na Premier League. No entanto, o técnico Steve Cooper deve fazer pelo menos três mudanças. Entre elas, o meia Harry Winks deve substituir Oliver Skipp, enquanto o jovem Abdul Fatawu deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Além disso, Jordan Ayew volta à equipe principal para o duelo. Os desfalques são: Choudhury, Patson Daka, Nathaniel Opoku e Jakub Stolarczyk, todos lesionados.

Como chega o Nottingham Forest

Depois do triunfo sobre o Crystal Palace, os visitantes devem fazer apenas uma mudança na equipe titular e não tem desfalques importantes para o confronto. Assim, James Ward-Prowse retorna de suspensão e está apto para estar em campo. Na frente, o atacante Chris Wood é a principal referência, com cinco gols na competição, até aqui.

LEICESTER X NOTTINGHAM FOREST

9ª rodada da Premier League

Data e horário: 25/10/2024, às 16h (de Brasília)

Local: King Power Stadium, Leicester (ING)

LEICESTER: Hermansen; James Justin, Okoli, Wout Faes, Kristiansen; Wilfred Ndidi, Harry Winks, Abdul Fatawu, Buonanotte, Jordan Ayew; Vardy. Técnico: Steve Cooper.

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Ola Aina, Murillo, Nikola Milenkovic, Álex Moreno; Ryan Yates, Ward-Prowse, Hudson-Odoi, Elliott Anderson, Anthony Elanga; Chris Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.