Richarlison marca, acaba com jejum e Tottenham vence na Liga Europa

Após cinco meses, Richarlison finalmente foi titular do Tottenham e mostrou serviço. Nesta quinta-feira (24/10), o brasileiro, que não começava um jogo desde 2 de maio, comandou o ataque londrino diante do AZ Alkmaar, em casa, no Tottenham Stadium, pela terceira rodada da Liga Europa. O técnico Ange Postecoglou poupou os titulares e, assim, deu chance ao Pombo, que ficou dois meses inativo e voltou apenas no último fim de semana, jogando poucos minutos contra o West Ham, pela Premier League. Diante dos holandeses, Richarlison marcou de pênalti, definindo o placar em 1 a 0.

Tottenham 100%

Com a vitória, o Tottenham mantém uma campanha 100% e é um dos líderes da fase de grupos da competição. O AZ Alkmaar, com três pontos, está no grupo que se classificaria para a repescagem (do 9º ao 24º lugares).

Richarlison e o fim do jejum

O Tottenham foi superior no primeiro tempo e teve as duas melhores oportunidades. A primeira foi com Moore, que recebeu um cruzamento da esquerda e cabeceou para fora. A segunda chance foi ainda melhor. Timo Werner, livre pela esquerda, entrou na área, mas atrasou para o goleiro Owusu-Oduro. Richarlison, que começou de forma um pouco lenta, foi ganhando confiança e deu bons passes, embora sem sucesso na finalização.

No segundo tempo, Richarlison quase marcou ao se jogar na bola após um chuveirinho, mas não conseguiu chegar a tempo. Contudo, aos oito minutos, o jejum do brasileiro finalmente terminou. Bergvall foi derrubado na área, resultando em um pênalti. Maddison pegou a bola para cobrar, mas Richarlison pediu para bater. Ele bateu o pênalti pelo alto, no meio do gol, encerrando mais de cinco meses sem balançar a rede e colocando o Tottenham à frente, 1 a 0.

Pouco depois, aos 17 minutos, Richarlison saiu sob aplausos para a entrada de Solanke. O Tottenham diminuiu a intensidade, e o AZ Alkmaar quase empatou, mas uma grande defesa de Forster garantiu a vitória por 1 a 0.

