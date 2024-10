Manchester United empata com Fenerbahçe e iguala sua pior sequência em competições europeias

O Manchester United alcançou uma péssima marca nesta quinta-feira (24). Com o empate por 1 a 1 contra o Fenerbahçe, no estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, na Turquia, os Red Devils igualaram a sua pior sequência da história em competições europeias. Foi o sexto jogo consecutivo sem vitória do clube inglês e a pressão aumenta sob o trabalho do técnico Erik ten Hag. Eriksen abriu o placar para o United no primeiro tempo, que ainda contou com dois milagres do goleiro Onana para evitar o gol dos donos da casa e levar a vantagem parcial para o intervalo. Mas, no começo da segunda etapa, En-Nesyri deixou tudo igual para o time turco, comandado por José Mourinho.

Dessa maneira, o Manchester United teve mais um tropeço nesta edição da Liga Europa e ainda não venceu após três rodadas disputadas. Assim, a equipe está na 21ª posição, com três pontos, frutos de três empates consecutivos na segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Nos dois primeiros compromissos, o United não conseguiu vencer seus jogos contra Twente e Porto.

Apesar da campanha ruim, o clube inglês segue na zona de classificação para o playoff do mata-mata da Liga Europa.

Por outro lado, o Fenerbahçe está na 14ª posição, com cinco pontos e segue invicto na Liga Europa. A equipe venceu na estreia e chegou ao segundo empate consecutivo. Assim, como o United, o time turco está na zona de classificação para o playoff do mata-mata.

Desde que assumiu o Fenerbahçe em junho, o técnico José Mourinho venceu oito, empatou cinco e perdeu apenas dois de seus primeiros 14 jogos. Além disso, a equipe turca chega a cinco jogos de invencibilidade.

Fenerbahçe x Manchester United

A partida começou animada e os donos da casa tentaram pressionar desde o início. Assim, Osayi-Samuel tabelou com Fred pelo lado direito do ataque e arriscou o chute, mas a bola foi para fora. Por outro lado, o United só conseguiu assustar aos 14 minutos, quando Garnacho puxou contra-ataque pela esquerda, tocou para Zirkzee, que deu um toquinho para Eriksen arriscar o chute e abrir o placar na primeira boa oportunidade dos visitantes. Mas, em um dos principais lances da primeira etapa, Onana salvou o United em duas cabeçadas seguidas de En-Nesyri, para defesas milagrosas do goleiro. Assim, o time inglês levou a vantagem parcial para o vestiário.

Na volta do intervalo, o Fenerbahçe foi para cima e buscou o empate logo aos três minutos. Saint-Maximin fez bela jogada pela esquerda e cruzou na medida para En-Nesyri, de cabeça, colocar a bola no fundo da rede. Logo após o gol, o United fez alterações na equipe e o time conseguiu levar perigo aos adversários. Na melhor oportunidade dos Red Devils, Mazraoui finalizou de fora da área para boa defesa do goleiro Livakovic. Na reta final da partida, o ritmo de jogo diminuiu e o empate por 1 a 1 prevaleceu até o fim.

