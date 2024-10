Haaland ‘entra em uma fria’ após brilho pelo Manchester City

O atacante Erling Haaland ‘entrou em uma fria’ após brilhar na goleada do Manchester City pela Champions League. O norueguês, que marcou dois (com direito a golaço acrobático) dos cinco gols da goleada dos Citizens sobre o Sparta Praga, surgiu em uma atividade diferente durante sua recuperação física.

Em uma postagem no Instagram do Manchester City, o goleador apareceu sem camisa, mas com gorro e uma máscara durante uma sessão dentro de uma câmara crioterápica. Segundo a imprensa inglesa, a máquina consegue diminuir a temperatura a até -200ºC graus.

“Gelado”, brincou o clube na legenda da publicação.

Na atual temporada, o ‘homem de gelo’ Haaland tem sido implacável. Até o momento, o norueguês soma 16 gols em 16 jogos – por clube e seleção. A expectativa é que ele esteja em campo no próximo sábado, quando o City, vice-líder da Premier League, recebe o Southampton.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.