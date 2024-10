Avaí x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

O Avaí recebe o Vila Nova nesta sexta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na 12ª colocação, com 43 pontos, o Leão da Ilha precisa vencer para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. No momento, são sete pontos de diferença para o primeiro da degola. Enquanto isso, o Tigre está na parte de cima da tabela, na quinta posição, somando 52 pontos. A equipe ainda sonha com o acesso e, para isso, uma vitória fora de casa é de suma importância.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal fechado Sportv, além do pay-per-view Premiere.

Como chega o Avaí

O time de Santa Catarina precisa se recuperar no campeonato, já que não sabe o que é vencer há seis jogos na Segundona. Nesse período, foram três empates e três derrotas. O revés mais recente foi para o Novorizontino na última terça-feira (22), por 2 a 0, fora de casa. Portanto, quer contar com o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias. Para a partida, não há desfalques confirmados.

Como chega o Vila Nova

O Colorado vem de vitória em casa sobre o Amazonas, por 1 a 0, na estreia de Thiago Carvalho, novo treinador da equipe. Então mais um triunfo deixa o Tigre firme na luta pelo G4. Diferentemente do adversário, o Vila tem um número grande de desfalques para o confronto. São os casos de Ralf, Du Fernandes, Elias e Arílson, que estão no departamento médico. Além disso, Dankler cumpre suspensão. Por outro lado, o lateral-direto Fábio poderá ser utilizado.

Avaí x Vila Nova

Série B-2024 – 34ª rodada

Local: Estádio da Ressacada – Florianópolis (SC)

Data e horário: 25/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Tiago e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Rodrigo Santos, Willian Maranhão, Giovanni e Gaspar; Hygor (Vagner Love). Técnico: Enderson Moreira

VILA NOVA: Dênis Jr; Alex Silva, Vanderley, Jemmes e Éric Davies (Rhuan); Cristiano, João Lucas e Igor Henrique; Alesson, Júnior Todinho e Emerson Urso (Gabriel Silva). Técnico: Thiago Carvalho

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA – RJ)

