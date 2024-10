Porto bate Hoffenheim e vence primeira na Liga Europa

A primeira vitória do Porto nesta Liga Europa 2024/25 foi suada. Nesta quinta-feira (24), o time português venceu o Hoffenheim por 2 a 0, em casa, e conquistou o triunfo nesta terceira rodada da fase de liga da competição. Tiago Djaló e Samu, um em cada tempo, anotaram os gols do triunfo no Estádio do Dragão.

Com o resultado, o Porto chegou a quatro pontos em três rodadas na Liga Europa. Ao todo, os portugueses somam uma vitória, um empate e uma derrota. Dessa maneira, o Dragão segue na zona de classificação para o playoff do mata-mata da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

Por outro lado, o Hoffenheim, que apesar da derrota mostrou muita qualidade no Estádio do Dragão, viu o Porto chegar aos mesmos quatro pontos somados pelo time alemão. Além disso, foi a primeira derrota da equipe nesta Liga Europa.

