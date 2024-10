Pato presenteia filho de nove meses com réplica de carro de R$ 2 milhões

O pequeno Benjamin, de nove meses, só precisa da carteira de motorista para sair por ai, pois o carro já tem. Isso porque Alexandre Pato decidiu presentear seu filho com uma réplica da sua Mercedes G63, avaliada em R$ 2 milhões, para os passeios em família. O ‘mimo’ foi compartilhado pelo jogador em seu perfil no Instagram.

Nascido no dia 12 de janeiro, Benjamin é fruto do relacionamento de Pato com Rebeca Abravanel – uma das filhas de Silvio Santos. O casal faz questão de manter o filho longe dos holofotes, e o bebê só aparece em duas publicações do Instagram do jogador. A primeira – e mais especial – ocorreu em homenagem ao avô, dono do SBT, na data de seu falecimento.

“Oi, vovô Senor, sentiremos saudades de você. Eu, mamãe e papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações”, dizia um trecho da homenagem.

Homenagem a Silvio

Futuro de Pato no futebol

Alexandre Pato encerrou sua terceira passagem pelo São Paulo de forma melancólica, em dezembro de 2023. O atacante, de 35 anos, recebeu pouca oportunidade sob o comando de Dorival Júnior e atuou apenas em dez partidas – com dois gols marcados.

A comissão técnica entendeu que não obteve o retorno esperado para um jogador do nível de Pato, especialmente pelas questões físicas. O atacante passou por um longo período de recuperação da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito antes de assinar seu terceiro vínculo com o São Paulo. O problema trouxe limitações ao atleta durante a temporada.

O atacante não retornou ao futebol depois de deixar o Tricolor em 2023. Pato tem se dedicado ao tênis, uma de suas paixões, no momento de lazer e tirado um tempo para curtir a família.

