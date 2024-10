Corinthians x Racing, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians recebe o Racing-ARG nesta quinta-feira (24/10) às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Timão eliminou Bragantino e Fortaleza para chegar entre os quatro melhores da competição. Já os argentinos passaram por Huachipato, do Chile e Athletico Paranaense antes de encarar o Alvinegro. O vencedor deste duelo enfrentará Cruzeiro ou Lanús, que empataram na ida. E a Voz do Esporte transmitirá esta partida a partior das 10h (de Brasília), com o seu tradicional pré-jogo com todas as informações sobre os times. E com a bola rolando, João Delfino estará na narração.