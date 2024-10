Jordi Alba afirma que Messi deveria estar entre os indicados à Bola de Ouro

A poucos dias da cerimônia da Bola de Ouro, Jordi Alba, campeão do Mundo com a Espanha, deixou sua opinião sobre a premiação e afirmou que Messi deveria estar entre os 30 eleitos como melhores do mundo. Vini Jr é o grande favorito para conquistar o troféu na próxima segunda-feira, 28 de outubro.

Além disso, esta é a primeira vez em 20 anos que nem Lionel Messi, nem Cristiano Ronaldo estão entre os indicados ao prêmio.

“Para mim, o Leo (Messi) sempre deve estar lá. Talvez por ter vindo para cá (Inter Miami), ele não tenha recebido a devida importância, mas continua fazendo a diferença. Para mim, ele é o melhor do mundo, sem dúvida, e no seu país, com a Argentina, continua sendo decisivo. Ele sempre mostrou ser o melhor, mas é compreensível se decidirem dar o prêmio a outro”, afirmou.

“Sempre que me perguntam sobre o Messi, digo que ele merece todos os prêmios que possam dar a ele. Acho que é, de longe, o melhor jogador do mundo, e para mim é o melhor”, acrescentou.

Jordi Alba também comentou sobre o fato de o Inter Miami ser o favorito para vencer a MLS, liga norte-americana de futebol.

“Vamos ver o que acontece com os principais candidatos. Já disse que não ganharíamos só por causa do nosso nome, mas pelo trabalho que estamos fazendo em campo. Estamos fazendo um trabalho espetacular e acho que somos mais fortes em casa, com o apoio da nossa torcida”, finalizou.

