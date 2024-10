Udinese x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (25), Udinese e Cagliari se enfrentam às 13h30 (de Brasília), na partida de abertura da 9ª rodada da Serie A. A bola rola no Estádio Friuli, em Udine, e coloca frente a frente duas equipes que miram a parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Udinese

A Udinese faz um bom início de temporada e aparece na 8ª posição do Italiano, com 13 pontos em oito jogos. Ao todo, o time somou quatro vitórias, um empate e três derrotas. No entanto, a equipe vem de uma derrota por 1 a 0 para o Milan, fora de casa, e precisa aproveitar o apoio de seus torcedores para voltar a vencer no Calcio.

Ao mesmo tempo, a Udinese terá problemas para escalar o time nesta sexta-feira. O zagueiro Thomas Kristensen, o volante Arthur Atta e os atacantes Gerard Deulofeu e Alexis Sánchez são desfalques confirmados.

A novidade da equipe, no entanto, pode ficar por conta do atacante Florian Thauvin, que se recupera de lesão. Caso ele não tenha condições, o brasileiro Brenner pode entrar no lugar dele.

Como chega o Cagliari

Por outro lado, o Cagliari aparece um pouco abaixo e é o 15º colocado do Italiano, com nove pontos em oito rodadas. Dessa forma, a equipe conquistou duas vitórias, três empates e três derrotas até o momento. Porém, a equipe vive um processo de recuperação no Calcio e vem de uma vitória por 3 a 2 diante do Torino, em casa.

O meio-campista Jakub Jankto e o atacante Leonardo Pavoletti são desfalques confirmados por motivo de lesão. Além disso, o zagueiro Adam Obert ainda é dúvida, mas, se estiver em condições, poderá substituir o zagueiro Mina.

Udinese x Cagliari

9ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 25/10/2024, às 13h30 (de Brasília).

Local: Estádio Friuli, em Udine (ITA).

Udinese: Okoye; Kabasele, Bijol e Toure; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga e Zemura; Thauvin (Brenner) e Lucca. Técnico: Kosta Runjaic.

Cagliari: Scuffet; Zappa, Mina (Obert) e Luperto; Zortea, Makoumbou, Adopo e Augello; Viola e Luvumbo; Piccoli. Técnico: Davide Nicola.

Árbitro: Gianluca Manganiello (ITA).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.