Athletico faz campanha ‘macabra’ para convocar torcida: ‘Entregue sua alma’

O Athletico lançou, na noite desta quinta-feira (24), um vídeo bem curioso convocando a torcida para a Ligga Arena para o duelo contra o Cruzeiro. O jogo será no sábado (26), às 18h30, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na campanha, com cara de filme de terror, o Furacão pede um pacto com a torcida, para que “desligue o modo Arena e ligue o modo Caldeirão” na busca por retomar a força em casa na reta final da competição.

“Todo mundo já ouviu que nós temos um pacto. A verdade é que sim, nós temos. Não com entidades sobrenaturais, mas com uma força que vem das arquibancadas. A energia da nossa torcida sempre nos moveu, agora não será diferente. 6 jogos decisivos. O #PactoRubroNegro se fará valer. Mais uma vez, podemos mudar nosso destino. Desligue o modo Arena. Ligga o #ModoCaldeirão”, escreveu o clube.

— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 24, 2024

O vídeo, aliás, traz diversas referências à história do Furacão, como um coelho com o ano de 1995, lembrando o fatídico Atletiba da Páscoa, anos dos títulos do Brasileirão, duas Sul-Americanas e da Copa do Brasil também aparecem ao longo do vídeo. Um porco, aliás, com uma maça verde na boca também está na peça, fazendo referência ao rival Coritiba.

“Muitos insistem em dizer que temos um pacto. Chegou a hora de assumir. Sim, nós temos”, diz parte do texto. O vídeo termina pedindo que os torcedores “desliguem o modo Arena e liguem o modo Caldeirão”.

Crise no Athletico

O Rubro-Negro não vence há 11 jogos no Campeonato Brasileiro e entrou na zona do rebaixamento recentemente. O próximo desafio no Brasileiro será contra o Cruzeiro, no sábado, às 18h30, na Ligga Arena. O Athletico tem mais cinco jogos em casa depois disso.

Derrotado pelo Fluminense na terça-feira, o Athletico, assim, desembarcou em Curitiba na quarta sob protestos da torcida no aeroporto. Houve cobrança e bate-boca entre torcedores e o gestor desportivo do clube, Paulo Miranda.

Promoção de ingressos

O Athletico, afinal, anunciou a promoção dos ingressos para o jogo contra o Cruzeiro. Os ingressos custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) nos setores Red e Gold. Como de praxe, o setor Black é mais caro e terá ingressos de R$ 125 (meia) e R$ 250 (inteira).

Além disso, o Furacão ainda anunciou que todos os torcedores com camisa do Athletico vão ter direito a pagar meia-entrada. Mais de 8 mil entradas já haviam sido vendidas nesta quinta-feira (24).

