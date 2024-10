Jogo decisivo entre Palmeiras e Botafogo pode ter público reduzido

A “final” entre Palmeiras e Botafogo, pela 36ª rodada do Brasileiro, pode ter público reduzido, no Allianz Parque. O estádio receberá uma série de shows, e não será possível a desmontagem total das estruturas até o dia do duelo decisivo. Além disso, a data do confronto tende a ter alteração por causa do placar elástico do Alvinegro pela semifinal da Libertadores.

Com a goleada sobre o Peñarol, o Botafogo está muito perto de disputar a final da Libertadores. Desta maneira, a partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão não poderá ser no 1º de dezembro, como já era ideia da CBF. Assim, o confronto pode ser antecipado.

O Allianz Parque terá apresentações de Lenny Kravitz e Roberto Carlos nos dias 23 e 27 de novembro, respectivamente, o que limita as datas disponíveis para os dias 24, 25, ou 26 de novembro. O mais provável é que aconteça dia 26, véspera da gravação do tradicional especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos.

A necessidade de montagem e desmontagem das estruturas desses eventos pode fazer com que o confronto ocorra com público menor, uma medida possível pelas autoridades responsáveis pela logística dos eventos. A estrutura, dessa vez, não permitirá nem mesmo que torcedores ocupem o setor com uma visão parcial, como aconteceu na partida entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil.

A alteração da data do jogo já estava em discussão desde a classificação do Botafogo para as semifinais da Libertadores. No entanto, a expressiva vitória sobre o Peñarol deixou o cenário praticamente definido. Agora, cabe à CBF e aos clubes encontrarem uma solução viável para realizar a partida.

Botafogo e Palmeiras no Brasileirão

Botafogo e Palmeiras brigam diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro e o confronto direto pode ser decisivo na rena final da competição. Atualmente, o Alvinegro é líder com 61 pontos e o Verdão ocupa a segunda colocação, com 60.

