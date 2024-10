Fagner aponta chuva como fator ‘prejudicial’ em empate do Corinthians

O lateral-direito do Corinthians, Fagner, apontou a chuva como fator que mudou o jogo no empate do Timão com o Racning, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. O jogador ressaltou que as condições alteraram as características do time, na Neo Química Arena, em São Paulo.

“Difícil falar o que faltou. A chuva atrapalhou um pouquinho, principalmente do meio para o final do primeiro tempo. Alagou o campo pela quantidade de água. Mudou um pouco da característica do jogo, mas está tudo em aberto ainda. Temos condição de ir lá e fazer um grande jogo. A gente sabe que a equipe do Racing é muito forte”, avaliou.

Com o resultado, Corinthians e Racing duelam na Argentina precisan de uma vitória simples. Um empate normal leva a partida para os pênaltis. A vaga na grande decisão será decidida na próxima quinta-feira (31), no El Cilindro, casa do Racing, na Argentina.

O Corinthians, afinal, precisa agora mudar o foco para o Brasileirão. O Timão está na 17ª posição do torneio com 32 pontos e é o primeiro clube da zona de rebaixamento.

