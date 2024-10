Com Vini Jr entre os favoritos, Real Madrid terá comitiva na cerimônia da Bola de Ouro

Com Vini Jr entre os favoritos para vencer a Bola de Ouro, o Real Madrid levará uma comitiva para acompanhar de perto a premiação, na próxima segunda-feira (28). De acordo com o jornal espanhol “Marca”, boa parte do elenco merengue estará presente, assim como o presidente do clube, Florentino Pérez, e o técnico da equipe, Carlo Ancelotti.

Dessa forma, Bellingham, Valverde e Lunin serão alguns dos nomes que estarão na torcida pelo brasileiro. O inglês, aliás, também está cotado para a Bola de Ouro em virtude de sua última temporada pelo clube. Além disso, Mbappé, Carvajal, Rüdiger e Kroos, que se aposentou, também aparecem entre os indicados.

Mesmo assim, Vini Jr será a principal estrela merengue ao longo da premiação e um dos grandes favoritos a levar o prêmio para casa. Ele pode vencer pela primeira vez a Bola de Ouro e colocar o Brasil no hall de países com seis troféus.





O camisa 7 do Real Madrid é o único brasileiro entre os finalistas de melhor jogador da temporada 2023/24, cujo troféu será entregue nesta segunda-feira, pela revista France Football. Afinal, com gol na decisão da Champions League diante do Borussia Dortmund, o jogador é um dos favoritos.

Nesse sentido, o atacante se tornou referência também fora de campo na luta contra o racismo, mesmo com apenas 23 anos. Em 2024/25, ele vive seu melhor início de temporada na carreira, com 13 participações (cinco assistências e oito tentos) em gols em 14 partidas, até aqui.

Assim, nesta semana, o brasileiro teve uma atuação de gala na reedição da final da Champions, diante da equipe aurinegra, da Alemanha. Por fim, com mais um hat-trick na carreira, esbanjou qualidade e poder de decisão a uma semana da premiação.

Jogadores indicados à Bola de Ouro 2024 Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Hakan Çalhanoglu (Turquia, Inter de Milão)

Dani Carvajal (Espanha, Real Madrid)

Rúben Dias (Portugal, Manchester City)

Artem Dovbyk (Ucrânia, Dnipro / Girona / Roma)

Phil Foden (Inglaterra, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Espanha, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Mats Hummels (Alemanha, Borussia Dortmund)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)

Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigéria, Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milão)

Kylian Mbappé (França, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

Martin Odegaard (Noruega, Arsenal)

Dani Olmo (Espanha, Leipzig / Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (Espanha, Manchester City)

Antonio Rüdiger (Alemanha, Real Madrid)

Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal)

William Saliba (França, Arsenal)

Federico Valverde (Uruguai, Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Espanha, Athletic Club)

Florian Wirtz (Alemanha, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Suíça, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

