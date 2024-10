Treinador do Barcelona estuda Fermín López como titular no El Clásico

O Barcelona realizou nesta sexta-feira (25/10), o último treino antes do El Clásico. O time catalão enfrenta o Real Madrid neste sábado (26/10), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O técnico Hansi Flick, contudo, tem uma dúvida para resolver antes da partida. Se Fermín López começa ou não o embate.

O meio-campista teve uma grande atuação no duelo contra o Bayern de Munique, no meio de semana, pela Liga dos Campeões. Ele deu duas assistências, para um gol de Raphinha e outro de Lewandowski e ainda inicia a jogada do quarto gol. Contudo, o treinador ainda não decidiu se ele começa a partida contra o Real Madrid.

“Ainda não decidi se ele vai ser titular ou não. Ele esteve envolvido em três gols. No último gol ele recuperou a bola, pressionando muito bem, e no primeiro gol foi incrível à rapidez com que ele decidiu jogar a bola para o Raphinha. Ele está mostrando exatamente o que queremos dele e estamos felizes por ele ter voltado da lesão. Ele jogou alguns minutos contra o Sevilla e depois em um grande jogo nos mostrou uma grande atuação”. disse o treinador, em coletiva.

A dúvida, contudo, acabou se originando por conta do retorno de Dani Olmo. O espanhol era titular do Barcelona até sofrer uma lesão que afastou ele dos gramados nos últimos jogos. Agora, ele pode retornar o seu posto justamente contra o Real Madrid.

Por fim, Fermín López tem ao seu favor o seu retrospecto contra os Merengues. Afinal, ele tem dois gols no El Clásico e coleciona boas atuações diante do Real Madrid.

