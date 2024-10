Torcedor do Racing é flagrado fazendo gestas racistas à torcida do Corinthians

O empate entre Corinthians e Racing nesta quinta-feira (24/10), na Neo Química Arena, pela Sul-Americana, relatou mais um caso de racismo no futebol. Isso porque um torcedor do clube argentino foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Timão durante o embate.

O vídeo já circula nas redes sociais. Nele, é possível ver o torcedor, que estava no setor de visitantes, imitando macaco e fazendo outras referências racistas aos corintianos. Até o momento, ele não foi identificado. O Alvinegro, por sua vez, já emitiu uma nota de repúdio.

Torcedor do Racing é flagrado fazendo gestos racistas em direção a apoiadores do Corinthians, na Neo Química Arena. A polícia ainda não se manifestou sobre o assunto. O Racing também não. pic.twitter.com/4gM86iRIBD — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) October 25, 2024

Veja a nota do Corinthians:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que tomou ciência de um vídeo publicado nas redes sociais durante a partida da última quinta-feira (24), entre Corinthians x Racing- ARG, com cenas absurdas e lamentáveis de gestos racistas.

Mais uma vez em uma partida de competição sul-americana, vemos cenas protagonizadas pela torcida adversária que ferem não apenas os corintianos, mas todo o país.

Nas imagens desta quinta-feira (23), um torcedor visitante aparece fazendo gestos racistas em direção à torcida do Corinthians, na Neo Química Arena.

O Corinthians, como faz desde sua fundação, não aceita nenhum tipo de racismo ou discriminação. O clube está buscando identificar o torcedor que cometeu o crime e se compromete a levar o caso às autoridades policiais, bem como para CONMEBOL.”

