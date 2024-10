Fluminense tem extensa lista de pendurados na reta final do Brasileirão

Após três vitórias seguidas pelo Brasileirão, o Fluminense se distanciou da zona de rebaixamento e almeja voos maiores nesta reta final. No entanto, o técnico Mano Menezes precisa ligar o alerta, visto que a equipe carioca soma oito pendurados para as nove rodadas que restam para o fim da competição.

Entre os jogadores que possuem dois amarelos, estão Arias, Ganso, Fábio, Kauã Elias, Manoel, Marquinhos, Samuel Xavier e Thiago Silva. Dessa forma, são nomes de vários titulares, que a ausência em algumas dessas partidas pode pesar na horas da montagem do time. Outro pendurado é André, que acertou com o Wolverhampton, da Inglaterra, no fim de agosto.

Um deles deve ficar de fora da partida contra o Vitória, que acontece neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 31ª rodada. Trata-se de Thiago Silva, que se recupera de uma lesão no calcanhar esquerdo e agravou o problema ao atuar no sacrifício contra o Atlético-MG, pela Libertadores.

Além disso, Mano não poderá contar com Facundo Bernal, que recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Athletico-PR, no Maracanã. Kevin Serna e Lelê se recuperam de suas respectivas lesões também seguem fora de combate. Nonato, por sua vez, tem participado das atividades com uma máscara de proteção, visto que fraturou e teve que operar o nariz.

Com o triunfo, no Rio de Janeiro, a equipe carioca chegou aos 36 pontos e ocupa a 11ª colocação. Assim, abriu uma distância de quatro pontos em relação à zona de rebaixamento, visto que o Corinthians, atual 17ª, soma 32. Restam nove rodadas para o fim da competição, e o duelo com o time baiano é um confronto direto na luta contra a queda.

