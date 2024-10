Payet encerra boatos sobre deixar o Vasco em postagem: ‘Aqui é meu lugar’

O meia Dimitri Payet deu um grande recado à preocupada torcida do Vasco. Não só em campo, contra o Cuiabá, na última quinta-feira (24), em vitória por 1 a 0 em São Januário. Mas também nesta sexta (25), dia seguinte ao importante triunfo pelo Brasileirão.

Afinal, o camisa 10 fez uma publicação em português em sua conta no Instagram passando um recado claro: quer seguir no Vasco. No texto, publicado à tarde, ele confirma a atitude que tomou após o apito final, ao apontar para o campo enquanto dava sua tradicional ‘volta olímpica’, saudando os torcedores e dando sinal claro de que São Januário é seu lugar.

Confira a publicação de Payet, meia do Vasco

“Algumas pessoas vão tentar destruir sua imagem, manchar sua personalidade criando boatos sobre você. Mas nunca poderão tirar suas boas ações. Porque. não importa como eles te descrevam, você sempre será admirado por aqueles que te amam. Quando você realmente não se importa com o que as pessoas pensam de você, significa que você alcançou um nível perigosamente incrível de liberdade. Aqui é meu lugar! Aqui é Vasco, porá (sic)!”

Uma publicação compartilhada por Dimitri Payet (@payetdimitri27)

