Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Fortaleza fazem um duelo direto pelo título neste sábado (26/10), às 16h30, no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o vice-líder, com 60 pontos, um a menos que o líder Botafogo. Já o Leão do Pici está na terceira colocação, com 56 pontos e podendo diminuir a diferença para os dois times em sua frente em caso de vitória.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Como chega o Palmeiras

O Verdão está há dez jogos invicto e conseguiu cortar a diferença para o líder Botafogo em apenas um ponto. Contudo, para a partida, o técnico Abel Ferreira segue sem poder contar com Maurício e Piquerez. Os dois voltaram a treinar com o restante do elenco, mas ainda não reúnem condições para disputar um jogo. Além disso, o treinador não conta com Bruno Rodrigues e Murilo, também lesionados, e os suspensos Marcos Rocha e Aníbal Moreno. Assim, Mayke e Zé Rafael são os favoritos às vagas abertas. Giay e Fabinho correm por fora.

Como chega o Fortaleza

Já o Leão do Pici, vem de empate contra o Atlético-MG por 1 a 1, e busca essa vitória pra seguir na luta pelo título. Assim , para a partida contra o Palmeiras, o Fortaleza terá o retorno de Cardona, que estava no departamento médico. Por outro lado, não terá Sasha (lesionado) e outros quatro suspensos: Breno Lopes, Bruno Pacheco, Marinho e Tinga. Por fim, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda tem uma dúvida para tirar no meio de campo, já que ele ainda não sabe se começará a partida com Pochettino ou Martínez.

PALMEIRAS X FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 31ª Rodada

Data e horário: 26/10/2024, 16h30(de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso; Pedro Augusto, Rossetto, Hércules, Pochettino (Martínez); Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Djonaltan de Araújo (Fifa-RN)

