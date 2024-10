Real Madrid x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O maior clássico do planeta acontece neste sábado (26). Real Madrid e Barcelona se enfrentam às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. Será o primeiro ‘El Clásico’ desta edição da La Liga e ambas as equipes chegam em grande fase para a partida na capital espanhola.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

Invicto no Campeonato Espanhol 2024/25, o clube merengue quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para vencer o Barcelona e assumir a liderança da competição. No momento, o Real Madrid é o vice-líder com 24 pontos, três a menos que os culés, mas pode ultrapassar o rival em caso de vitória neste sábado, devido ao critério de desempate (confronto direto).

Ao mesmo tempo, os merengues apostam as fichas na grande fase de Vini Jr, prestes a conquistar a Bola de Ouro, e vindo de um hat-trick na vitória por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund, pela terceira rodada da fase de liga da Champions, também no Santiago Bernabéu.

No entanto, o técnico Carlo Ancelotti terá problemas para escalar o time. Isto porque, Rodrygo e Courtois, que se lesionaram na partida contra o Dortmund, são desfalques confirmados. Eles se juntaram a Dani Carvajal, Brahim Díaz e David Alaba no departamento médico do clube.

Dessa maneira, a expectativa é que Lunin assuma a vaga de titular no gol, enquanto Camavinga deve ser o escolhido para o lugar do brasileiro.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barça também vive um grande momento na temporada e é o líder isolado do Campeonato Espanhol. A equipe tem 27 pontos, três a mais que o clube merengue, e quer aproveitar a boa fase para surpreender os rivais em pleno Santiago Bernabéu e seguir no topo da tabela.

Assim, como o Real Madrid, o Barcelona vem de uma grande vitória na fase de liga da Champions. Isto porque o time comandado pelo técnico Hansi Flick goleou o Bayern de Munique por 4 a 1, com direito a hat-trick do atacante Raphinha. O brasileiro, inclusive, vive seu melhor momento com a camisa do Barça e utiliza a braçadeira de capitão.

Contudo, os culés também enfrentam alguns problemas na equipe. Ter Stegen, Ronald Araújo, Andreas Christensen e Ferran Torres, lesionados, seguem fora de combate. Além disso, Marc Bernal e Eric García completam a lista de ausências para o jogo deste sábado.

Real Madrid x Barcelona

10ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 26/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Bellingham; Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez e Balde; Casadó; Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandoski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (ESP).

VAR: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP).

