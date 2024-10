Flamengo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

O Maracanã recebe, na tarde deste sábado (26), a partida entre Flamengo e Juventude. O confronto, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16h30 (de Brasília). Na classificação, o time carioca, que tem um jogo a menos, é o quarto colocado, com 51 pontos. A equipe gaúcha está na 15ª posição, com apenas dois pontos de diferença para o primeiro time na zona do rebaixamento.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida.

Como está o Flamengo

O técnico Filipe Luís terá dor de cabeça para formar a equipe rubro-negra. Afinal, De La Cruz, Alex Sandro e Carlinhos, no departamento médico, não jogam. O mesmo acontece com Bruno Henrique, suspenso. Vale destacar que Viña, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo seguem como baixas.

Como está o Juventude

Sem vencer há quatro jogos, o Juventude sabe que terá uma dura missão no Rio de Janeiro. O técnico Jair Ventura contará com o retorno do centroavante Gilberto, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, o volante Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Lucas Barbosa, lesionado, não jogam.

Nenê, que ficou fora contra o Palmeiras por conta de uma “pendência no STJD”, está de volta.

FLAMENGO X JUVENTUDE

Brasileirão-2024 – 31ª rodada

Data-Hora: 26/10/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Charly Alcaraz, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama e Mandaca (Nenê); Marcelinho (Ewerthon), Edson Carioca e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

