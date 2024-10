Hansi Flick pede cautela ao Barcelona contra o Real Madrid

O Barcelona encara uma tarefa difícil neste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, ao tentar acabar com a invencibilidade do Real Madrid no Campeonato Espanhol 2024/25. Contudo, o time comandado pelo técnico Hansi Flick está embalado após a grande vitória sobre o Bayern de Munique por 4 a 1, pela terceira rodada da fase de liga da Champions. Mas, o técnico alemão quer evitar qualquer excesso de euforia entre os jogadores.

“Contra o Real, vamos com a mesma postura que adotamos contra o Bayern e vimos onde precisamos melhorar. Em cada jogo, ajustamos nossa estratégia e agora vamos nos adaptar ao Real. Fomos superiores ao Bayern, mas sabemos que ainda há pontos a aperfeiçoar”, disse Hansi Flick em entrevista coletiva na véspera do ‘El Clásico’.

Quando questionado sobre a possível pressão que os árbitros poderiam sentir no Estádio Santiago Bernabéu, Flick minimizou o tema.

“Já joguei lá como atleta e nunca houve problemas com os árbitros. Tenho boas experiências com os árbitros. Peço ao meu time que se concentre em seu próprio desempenho, não no dos árbitros”, explicou.

LEIA MAIS: Real Madrid x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Além disso, Flick comentou sobre as atuações de Lamine Yamal, que deve ser titular contra o Real Madrid. O treinador elogiou o jovem, mas destacou alguns pontos em que precisa evoluir.

“Ele é muito rápido e sabe usar bem o espaço. Com a bola, é um jogador incrível, como vimos contra o Bayern. É uma honra ver o que ele faz. Mas ele também precisa evoluir na defesa, e estamos vendo progresso”, disse.

Hansi Flick não dá muitos detalhes sobre a escalação do Barcelona

Por fim, Flick não tem muitas dúvidas sobre a escalação inicial, mas ainda não decidiu se Fermín López começará jogando. O jovem formado nas categorias de base do clube deu duas assistências contra o Bayern e se destacou enquanto jogadores como Dani Olmo, De Jong e Gavi voltam de lesão.

“Não decidi ainda se Fermín será titular. Ele marca bem e controla a bola com precisão. Estamos contentes com seu retorno, e ele fez uma excelente partida contra o Bayern”, concluiu Flick, sem dar mais detalhes sobre a escalação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.