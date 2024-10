Torcedor do Botafogo está internado após ser agredido por guarda municipal

Um torcedor do Botafogo, de 46 anos, está internado desde a madrugada de quinta-feira (24), no Hospital Salgado Filho, após sofrer uma agressão por um guarda municipal em um bar próximo ao Nilton Santos, em uma confusão entre guardas e torcedores. A informação é da família da vítima ao “ge”.

O caso aconteceu aproximadamente meia hora após a vitória do Alvinegro por 5 a 0 contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores. Imagens registraram o momento em que um guarda municipal atinge George Soares com um bastão na cabeça. Ele caiu na mesma hora e outros torcedores prestaram o socorro inicial.

As imagens registraram, ainda, o mesmo agente dando um soco em um outro torcedor a poucos metros, que está parado com os braços para trás. Em outro ângulo, outro homem também sofre a agressão com o bastão. Além disso, jogam uma mulher no chão.

Dessa forma, o Botafogo, por meio de uma nota oficial, pediu o afastamento permanentemente dos responsáveis em eventos do clube carioca. Além disso, o clube afirmou que enviou um representante para prestar apoio aos familiares do torcedor que está no hospital após as agressões.

O Botafogo cobrou explicações da Guarda Municipal pelas agressões e truculência com seus torcedores, incluindo mulheres e idosos, na última quarta (23), e reitera que não vai aceitar tal absurdo e desrespeito contra seu maior patrimônio: a sua torcida. Temos certeza de que a… pic.twitter.com/iWuKKZquqD — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 25, 2024 Por outro lado, a Guarda Municipal informou que afastou preventivamente o agente que atingiu George para “investigar se houve excesso na abordagem”.

