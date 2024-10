Premier League: Nottingham Forest bate Leicester e mantém grande fase

O Nottingham Forest manteve o grande início de temporada e briga na parte de cima da tabela da Premier League 2024/25. Nesta sexta-feira (25), a equipe visitou o Leicester e conquistou mais três pontos fora de casa com o triunfo por 3 a 1 no King Power Stadium, na partida de abertura da 9ª rodada do Campeonato Inglês. Ryan Yates abriu o placar, enquanto o experiente Jamie Vardy deixou tudo igual para os donos da casa no primeiro tempo. No entanto, Chris Wood brilhou na segunda etapa e anotou os outros dois gols da vitória do Forest.

Dessa maneira, o Nottingham Forest chegou aos 16 pontos e subiu para a 5ª posição, na zona de classificação para as próximas competições europeias. A diferença para o líder Liverpool é de cinco pontos. Porém, a equipe ainda pode perder posições no decorrer desta 9ª rodada, mesmo chegando ao terceiro jogo consecutivo sem perder na competição.

Por outro lado, o Leicester sofreu mais uma derrota em casa e viu a sequência de duas vitórias na Premier League chegar ao fim. Assim, o time segue na 14ª posição, com nove pontos, seis de vantagem para o Crystal Palace, primeiro na zona de rebaixamento.

Jogos da 9ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (25/10)

Leicester 1×3 Nottingham Forest

Sábado (26/10)

Manchester City x Southampton – 11h

Brentford x Ipswich Town – 11h

Brighton x Wolves – 11h

Aston Villa x Bournemouth – 11h

Everton x Fulham – 13h30

Domingo (27/10)

Crystal Palace x Tottenham – 11h

Chelsea x Newcastle – 11h

West Ham x Manchester United – 11h

Arsenal x Liverpool – 13h30

*Horários de Brasília.

