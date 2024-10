Brasil x Colômbia (amistoso feminino): onde assistir e escalação

Após a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, a Seleção Brasileira feminina, enfim, volta a campo. Neste sábado (26), mais de dois meses após o fim dos Jogos Olímpicos, o Brasil, comandado por Arthur Elias, enfrenta a Colômbia em amistoso no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

LEIA MAIS: Morre Zé Carlos, lateral da Seleção Brasileira na Copa-98

Como chega o Brasil

A Seleção chega um tanto renovada para os dois amistosos que fará contra a Colômbia – o outro será na terça (29), também em Cariacica. Afinal, das 26 convocadas, apenas 12 estiveram na campanha da medalha de prata nas Olimpíadas de Paris. Dentre as 26, sete são caras novas, aliás: Isa Haas, Kaká, Camilinha, Micaelly, Dudinha, Vic Albuquerque e Gio Queiroz.

Uma delas, Lauren – zagueira titular na campanha olímpica – salientou a rivalidade que existe entre Brasil e Colômbia no feminino. As seleções se enfrentaram na final da Copa América de 2022, com vitória da Canarinho por 1 a 0.

“Os jogos contra a Colômbia são sempre muito duros, trata-se do nosso maior rival sul-americano. É uma seleção muito capacitada. Mas a gente está se preparando da melhor forma para enfrentá-las bem e consegui fazer nosso plano de jogo para vencê-las”, disse a zagueira.

Para este jogo, o técnico Arthur Elias não pode contar, porém, com alguns nomes. Antônia, Tamires, Rafaelle e Jheniffer, todas por questões físicas, estão fora. Pelo lado das colombianas, a imprensa do país destaca o trio Catalina Usme, Linda Caicedo e Mayra Ramírez. O jornal “El Espectador” avalia as três como “peças-chave da seleção”, eliminada nas quartas de final das Olimpíadas para a Espanha, no spênaltis.

Brasil x Colômbia

Amistoso feminino

Data e horário: sábado, 26/10/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

BRASIL: Lorena; Bia Menezes (Fê Palermo), Tarciane, Lauren e Yasmim; Angelina, Yayá e Duda Sampaio; Ludmila (Dudinha), Kerolin e Priscila (Amanda Gutierrez). Técnico: Arthur Elias

Onde assistir: SporTV e TV Brasil

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.