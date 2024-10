Luan Peres pode voltar em jogo do Santos contra o Ituano

O zagueiro Luan Peres tem a chance de entrar em campo pelo Santos. O defensor foi a novidade no treino do Peixe desta sexta-feira e pode ficar à disposição para o duelo contra o Ituano, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Luan Peres sofreu um estiramento muscular na região intercostal esquerda e nos últimos dias esteve trabalhando junto a equipe de fisioterapia do Peixe. O defensor, afinal, participou de uma parte leve da atividade realizada na manhã desta sexta, no CT Rei Pelé. Os treinos de sábado e domingo podem definir sua titularidade.

Em treino com campo reduzido, o lateral-direito JP Chermont esteve presente na atividade e está recuperado de um edema na região posterior da coxa direita.

Por outro lado, o meia Giuliano segue em trabalhos internos no CT Rei Pelé. O jogador tem um edema na região inferior da perna direita e ainda é dúvida para a partida contra o Ituano. A sua situação também irá definida nos treinos do final de semana.

Desta maneira, o Santos pode ir a campo com: Diógenes (Renan); Hayner (JP Chermont), Jair (Luan Peres), Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Willian, Guilherme e Wendel Silva.

O Santos enfrenta o Ituano na segunda-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior paulista. O Peixe, aliás, está muito perto de cravar a vaga para elite do futebol nacional.

