Victor Hugo deve substituir Bernal no Fluminense; a provável escalação

Já em Salvador, onde enfrenta o Vitória, neste sábado (26), o Fluminense tem escalação praticamente definida para o duelo, válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Há pelo menos uma mudança em relação ao time que venceu o Athletico por 1 a 0, no Maracanã, no último compromisso tricolor.

Afinal, o volante Facundo Bernal está suspenso e cumpre automática diante do Leão. Dessa forma, o técnico Mano Menezes deve promover a entrada de Victor Hugo no setor, de acordo com o “ge”, em publicação desta sexta-feira (25), véspera do confronto.

LEIA MAIS: CBF antecipa duelo entre Fluminense e Grêmio, pelo Brasileirão

Esta, aliás, pode ser a única mudança de Mano. Há uma dúvida no ataque: Germán Cano, autor do gol da vitória contra o Furacão, volta a ganhar prestígio e pode reaparecer entre os titulares. Ele não começa jogando há três partidas.

Assim, o time do Flu que deve ir a campo é o que segue: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Victor Hugo, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias (Cano).

Thiago Silva segue se recuperando de lesão no calcanhar esquerdo, enquanto Serna e Nonato também não viajaram à capital baiana. Além deles, Renato Augusto, Felipe Melo e John Kennedy também seguiram no Rio de Janeiro, segundo o jornalista Victor Lessa. Apesar de já estar em solo soteropolitano, o Fluminense ainda não divulgou os relacionados.

A partida contra o Vitória ocorre no Barradão, às 16h30 (de Brasília), e pode render o quarto triunfo seguido do Fluminense no Brasileirão. A equipe vem de vitórias contra Cruzeiro, Flamengo e Athletico, passando por momento de ascensão no torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.