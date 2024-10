Artilheiro do Shanghai Shenhua, brasileiro fala da chance de conquistar título da Superliga Chinesa

Após assumir a liderança na última rodada, o Shanghai Shenhua tem a chance de confirmar o título da Superliga Chinesa neste fim de semana. A equipe entra em campo neste domingo (27), às 04h30 (de Brasília), contra o Peng City, precisando confirmar a vitória e contar com um tropeço do Shanghai Port para garantir a conquista.

Em preparação para o jogo decisivo, o atacante André Luis falou sobre a possibilidade de título. O brasileiro celebrou a liderança e a chance de já levantar a taça, mas destacou que o time está focado em fazer bem a sua parte diante do Peng City.

LEIA TAMBÉM: Premier League: Nottingham Forest bate Leicester e mantém grande fase

“Estamos muito felizes pela liderança, isso é fruto do trabalho duro de toda a equipe. Conquistar o título já nessa rodada seria incrível, mas estamos focados em fazer a nossa parte. Temos que confirmar a vitória e, depois, torcer para que os resultados nos favoreçam. O mais importante é manter a cabeça no lugar e jogar com intensidade até o final”, afirmou.

André Luis marcou pelo Shanghai Shenhua durante a semana

O Shenhua vem para a partida embalado pela sua segunda vitória na AFC Champions League. A equipe recebeu o Kawasaki Frontale e ganhou pelo placar de 2 a 0, com André Luis anotando um dos gols dos chineses na partida.

“A vitória na AFC nos dá ainda mais confiança para essa reta final da liga. Sabemos da importância da competição para o clube e conseguimos impor nosso jogo para conquistar os três pontos. Esse resultado reforça o trabalho que estamos fazendo. Agora, levamos essa energia positiva para o próximo jogo da liga para irmos atrás de mais um triunfo”, completou o atacante.

Contratado pelo clube nesta temporada, André tem sido um dos principais nomes do Shenhua na temporada. O brasileiro é o artilheiro do time na Superliga Chinesa, com 16 gols em 26 jogos, e já conquistou o título da Supercopa da China com a nova equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.