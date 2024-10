Botafogo vai com titulares contra o Bragantino em meio à Libertadores

Com um pé na final da Libertadores, o Botafogo vai com o time titular para o jogo contra o Bragantino, pela 31ª rodada do Brasileiro, neste sábado, às 19h, no Nabi Abi Chedid. O técnico Artur Jorge viaja com força máxima para Bragança Paulista e colocará em campo dos últimos jogos.

No entanto, se algum jogador apresentar desgaste ou fadiga em função da intensidade apresentada no duelo de quarta-feira, contra o Peñarol, será poupado. No entanto, não há indícios até o momento.

Assim, a escalação do Botafogo é: John; Vitinho (Ponte), Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Marlon Freitas e Gregore; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Por conta do placar de 5 a 0 sobre o Peñarol, na última quarta-feira, o Botafogo tem esse “direito” e vantagem por conta do resultado. Isto mostra a ambição do clube em seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro até a última rodada.

O Botafogo é líder com 61 pontos – o Palmeiras chega atrás, com 60, e enfrenta o Fortaleza às 16h30, no Allianz Parque. Ou seja, o Alvinegro entra em campo já sabendo o resultado dos rivais pelo topo. Os clubes, aliás, duelam pela 36ª rodada e podem definir o campeão do Brasilirão.

