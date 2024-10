Veja os possíveis substitutos de Hugo Moura e Vegetti em jogo do Vasco

O Vasco já sabe que não pode contar com o volante Hugo Moura e o atacante Vegetti para o duelo contra o Bahia, nesta segunda-feira, pela 31ª rodada do Brasileirão. Os dois receberam terceiro cartão amarelo e ficam fora do confronto. Desta maneira, o técnico Rafael terá que reformular o time para o jogo em São Januário.

Na volância, Sforza desponta como provável substituto de Hugo Moura. De volta aos gramados depois de nove meses lesionado, Jair deve ter minutos contra o Bahia, mas como um reserva vindo do banco no segundo tempo. Ele, aliás, entrou contra o Cuiabá, porém ainda precisa de mais ritmo de jogo.

No ataque, o técnico Rafael Paiva terá uma dor de cabeça maior. Vegetti ficou fora de poucos jogos da temporada, e o Vasco não tem um centroavante de ofício. Assim, Rayan e GB, crias da base, disputam a vaga. Os dois não foram relacionados na última partida contra o Cuiabá.

Além disso, Paulo Henrique, com gripe, ainda é dúvida. O lateral-direito, afinal, foi substituído no primeiro tempo da partida contra o Cuiabá. Paiva revelou que o jogador está tossindo bastante, mas que espera que ele esteja próximo dos 100% para o jogo contra o Bahia.

Desta forma, a provável escalação do Vasco contra o Bahia é: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma), João Victor, Léo, Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho, Coutinho, Emerson Rodríguez (Leandrinho), Puma (Maxime) e Rayan (GB).

O jogo contra o Bahia, válido pela 31ª rodada, será às 21h de segunda-feira, em São Januário. Uma vitória pode colocar o Vasco ainda mais na luta por uma vaga na Libertadores.

